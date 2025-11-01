Энергетики выявили свыше 20 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП в Тюменской области

| Фото: пресс-служба "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба "Россети Тюмень"

Специалисты компании "Россети Тюмень" продолжают профилактику несогласованных и бездоговорных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП в Тюменской области. По итогам осмотров порядка 469 тысяч опор ЛЭП, проводившихся в январе-ноябре 2025 года, энергетики выявили более 20 тысяч таких подвесов.

Компаниям-собственникам оборудования были направлены требования о добровольной ликвидации нарушений. По истечении установленного законодательством срока самовольные подвесы будут демонтированы.

Также в результате системной работы с начала года энергетики заключили 37 соглашений с операторами связи для законного размещения ВОЛС более чем на 23 000 опор ЛЭП.

Отметим, вес кабеля и его натяжение между опорами линии электропередачи требуют обязательного расчета, так как неучтенная нагрузка может оказаться критической, привести к перебоям энергоснабжения потребителей и стать угрозой жизни и здоровью самих нарушителей.

Сообщить о фактах несогласованного монтажа линий связи на объектах электросетевого хозяйства можно по телефону единого контактного центра 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (бесплатно, круглосуточно, анонимность гарантируется).