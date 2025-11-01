  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
  • USD78,5941
    EUR91,5047
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер западный

Эволюция мобильного банка: от единичных операций к комплексным решениям

Экономика, 17:28 27 ноября 2025

Александр Щербак | Фото: Александр Щербак

Банковские приложения из инструмента для выполнения классических операций — переводов, оплат, управлением счетами — трансформируются в многофункциональные приложения, интегрирующие финансовые и нефинансовые сервисы, заявил в преддверии 16-го Инвестиционного форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков. Он анонсировал перезапуск онлайн-банка в начале 2026 года. Приложение и интернет-версию ждут масштабные изменения с точки зрения функционала, логики и дизайна.

"Банковские игроки сегодня стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Нам стратегически ближе понятие универсального приложения — в партнерстве с сервисами и поставщиками, которые являются лучшими в своих сегментах. Такой подход позволяет сосредоточиться на развитии и внедрении передовых финансовых технологий и трансформировать свой цифровой банк в универсальное приложение. Неизменно мы будем присутствовать на любых устройствах", — подчеркнул Алексей Курзяков.

Онлайн-банк уже предлагает пользователям множество различных услуг, начиная от инвестиций и страхования и заканчивая поиском и бронированием туров. Однако, несмотря на широкий спектр функций, гонка за максимальным расширением каталога сервисов постепенно уступает место борьбе за качество и персонализацию пользовательского опыта. Сейчас главный вектор развития — "умное" и "вертикальное" расширение, где глубина и продуманность функций важнее их количества, считает Алексей Курзяков.

материал предоставлен пресс-службой Банк ВТБ(ПАО)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# банки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:28 27.11.2025Эволюция мобильного банка: от единичных операций к комплексным решениям
16:47 27.11.2025Добыча мошенников снизилась в 4 раза
16:30 27.11.2025Казахстанская лесоперерабатывающая компания заинтересовалась тюменской продукцией
16:24 27.11.2025Энергетики выявили свыше 20 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора