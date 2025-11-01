Эволюция мобильного банка: от единичных операций к комплексным решениям

Банковские приложения из инструмента для выполнения классических операций — переводов, оплат, управлением счетами — трансформируются в многофункциональные приложения, интегрирующие финансовые и нефинансовые сервисы, заявил в преддверии 16-го Инвестиционного форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков. Он анонсировал перезапуск онлайн-банка в начале 2026 года. Приложение и интернет-версию ждут масштабные изменения с точки зрения функционала, логики и дизайна.

"Банковские игроки сегодня стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Нам стратегически ближе понятие универсального приложения — в партнерстве с сервисами и поставщиками, которые являются лучшими в своих сегментах. Такой подход позволяет сосредоточиться на развитии и внедрении передовых финансовых технологий и трансформировать свой цифровой банк в универсальное приложение. Неизменно мы будем присутствовать на любых устройствах", — подчеркнул Алексей Курзяков.

Онлайн-банк уже предлагает пользователям множество различных услуг, начиная от инвестиций и страхования и заканчивая поиском и бронированием туров. Однако, несмотря на широкий спектр функций, гонка за максимальным расширением каталога сервисов постепенно уступает место борьбе за качество и персонализацию пользовательского опыта. Сейчас главный вектор развития — "умное" и "вертикальное" расширение, где глубина и продуманность функций важнее их количества, считает Алексей Курзяков.

