Главы тюменских городов и округов участвуют в форуме "Города России"

| Фото: из Telegram-канала инфоцентра правительства Тюменской области | Фото: из Telegram-канала инфоцентра правительства Тюменской области

Главы тюменских городов и округов участвуют в Общероссийском форуме стратегического развития "Города России" в Екатеринбурге. Мероприятие посвящено технологиям лидерства, современным управленческим решениям и объединило тысячу участников.

"Президент России Владимир Владимирович Путин регулярно подчеркивает, что муниципалитеты, - это фундамент государственной системы управления. Работа на местном уровне требует постоянного внимания ко всем сферам деятельности: от безопасности до транспорта, от качества дорог до поддержки участников спецоперации", - подчеркнул на открытии форума полномочный представитель президента РФ в УФО Артем Жога.

На форуме представлен стенд Тюмени, который с первых минут привлек внимание участников. "Он содержит информацию о богатой истории города, его современных достижениях и амбициозных планах на будущее, таких как создание мастер-плана исторического центра, развитие межвузовского кампуса и туристической инфраструктуры", - рассказал глава города Тюмени Максим Афанасьев.

Глава Заводоуковского округа Светлана Касенова успела посетить несколько площадок. В том числе и "Возможности для развития малых городов". По ее оценке, все малые города разные, каждый хорош по-своему, но проблемы схожие: На экспертной сессии обсудили возможности для решения этих проблем. Со своей стороны могу сказать, что самым важным инструментом здесь является комплексный подход".

Глава Ишимского округа Сергей Ломовцев оценил сессию "Инвестиционный климат: барьеры, драйверы и совместные решения". Модератором беседы был генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов. Интерес вызвала и площадка "Бизнес и власть в городах России. Диалог взаимного развития", на которой обсуждались актуальные вопросы развития экономики, взаимодействия с бизнесом и населением.

Отметим, что также регион на форуме представляют председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев, директор областного департамента труда и занятости населения Вероника Ефремова,уполномоченный по защите прав предпринимателей в Павел Меньщиков, председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований" Виктор Воллерт, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров, сообщает инфоцентр регионального правительства.