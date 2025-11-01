  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
Три популярных мифа о кремации развенчали специалисты тюменского крематория

Общество, 09:49 30 ноября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Три популярных мифа о кремации развенчали специалисты ритуальной службы тюменского крематория.

Один из самых распространенных страхов - после кремации могут выдать чужой прах. На деле в крематориях действует строгая система идентификации.

"При поступлении гроба с телом к нему и урне для праха крепятся несъемные талоны с одним и тем же номером, – объясняет церемониймейстер Валерий Стародубов. – Это делается в присутствии родственников или доверенного лица. Печь рассчитана только на один гроб, поэтому любая путаница исключена".

Также многие ошибочно полагают, что сжигают только тело, поэтому гроб не нужен. Но это не так. При кремации сжигают тело только в гробу, помимо эстетических и моральных соображений, этого требуют санитарные нормы.

Не больше, чем пустой страх - пепел из трубы и неприятный запах. Экологические нормы при работе строго соблюдаются. Вопреки опасениям, современные крематории работают при таких высоких температурах (около 900–1000 градусов), что запах и дым не образуются, или же они полностью нейтрализуются системой фильтрации. Единственное, чем может пахнуть в крематории – это ладан или моющее средство, пишет "Тюменская область сегодня".

# крематорий , мифы

