Александр Моор поздравил жительниц Тюменской области с Днем матери

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жительниц региона с Днем матери 30 ноября. Это самый тёплый и близкий праздник, написал он в своих социальных сетях.

Материнская любовь сопровождает человека всю жизнь. Она поддерживает, когда трудно, вселяет уверенность, помогает подниматься после любых испытаний, уверен глава региона. Чем бы ни занимался человек, какие задачи ни решал, какие вершины ни покорял – именно материнская любовь остаётся тем надёжным плечом, которое поддерживает в самые трудные минуты и помогает двигаться дальше.

"С большой благодарностью отношусь к своей маме. Именно её мудрость, забота и терпение помогли мне пройти этот большой путь и достичь всех целей. Обнимите своих матерей, если есть такая возможность. И скажите им все те тёплые слова, которые по какой-то причине не говорили раньше", - сказал Александр Моор.