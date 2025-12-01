Юрия Баранчука назначили первым заместителем главы Тюмени

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Первым заместителем Тюмени стал Юрий Баранчук. В его полномочия включили взаимодействие с Тюменской облдумой и городским заксобранием Тюмени, политическими партиями, правоохранительными органами, общественными организациями и национальными объединениями.

Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Кроме того, назначенный первый замглавы города будет контролировать работу департамента по безопасности жизнедеятельности и комитета по делам национальностей администрации города.

"Юрий Баранчук — опытный профессионал с солидной подготовкой и внушительным опытом работы в экстремальных условиях боевых действий. За его плечами 20 поездок в зону СВО. Он занимался доставкой гуманитарной помощи и организацией логистики, обучал военнослужащих применению средств РЭБ на линии боевого соприкосновения, проводил работу по доработке БПЛА, обучал операторов использованию и применению этих средств для разведывательных операций в условиях ограниченной видимости, доставке необходимых грузов для поддержания здоровья личного состава и успешного выполнения боевых задач", - уточнил Максим Афанасьев.

В этой связи первый заместитель будет координировать работу, связанную с организацией гуманитарной помощи воинским частям Вооруженных сил РФ, участвующим в СВО и другие направления.

Юрий Баранчук стал и инвестиционным уполномоченным, которые отвечает за реализацию инвестпроектов. В этой работе ему поможет опыт руководства Фондом развития промышленности Тюменской области и региональным отделением Союза машиностроителей России.

Напомним, на 44 заседании Тюменской облдумы депутаты поддержали заявление Юрия Баранчука о досрочном сложении депутатских полномочий.