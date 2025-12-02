  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
Расследование дела о девочке, выпавшей из окна школы в Тобольске, взял на контроль Бастрыкин

Происшествия, 10:18 02 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Действиям руководства тобольской школы, из окна второго этажа которой 20 ноября 2025 года выпала 12-летняя девочка, будет дана правовая оценка. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Установлено, что школьница подвергалась систематическому унижению и запугиванию со стороны одноклассников, сообщает Следственный комитет РФ.

"Следственными органами СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Вместе с тем, заместителем Тобольского межрайонного прокурора Гилязевым А.А. решение о возбуждении дела отменено. Решение заместителя прокурора обжалуется, и в настоящее время уголовное дело возбуждено повторно", - отмечено в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о расследовании уголовного дела и дать правовую оценку действиям руководства школы.

