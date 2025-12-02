Три тонны сельхозпродукции распродали на ярмарке в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40 товаропроизводителей из 12 муниципалитетов Тюменской области приняли участие в традиционной субботней ярмарке в Тюмени. За день они реализовали около трех тонн продукции, сообщает региональный департамент АПК.

"Площадки города были наполнены молочной, мясной и рыбной продукцией, продуктами пчеловодства, а также дикоросами и сухофруктами. 12 ремесленников представили товары собственного производства: деревянные изделия, игрушки и вязаные вещи", - отметили в департаменте.

Напомним, продовольственная ярмарка проходит в областном центре по субботам при поддержке администрации Тюмени и областного департамента АПК.