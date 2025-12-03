  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Тюменская область вошла в десятку лидеров по количеству туристических поездок в 2025 году

Губернатор, 18:04 03 декабря 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Тюменская область вошла в десятку лидеров по количеству туристических поездок в 2025 году.

“Об этом на основе данных Росстата рассказали заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников. Наш регион вновь отмечен на федеральном уровне!”, – написал в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он добавил, что в регионе активно развивают сферу гостеприимства. Зимой одним из самых популярных направлений традиционно является отдых на термальных источниках. Уже шестой сезон открылся 8 ноября.

Продолжается совершенствование туристической инфраструктуры. Несколько тюменских компаний возводят современные гостиничные комплексы в Тюмени и Тобольске. Все объекты строятся по программе льготного кредитования в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Также планируется создание туристско-рекреационного кластера рядом с центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". 4 декабря там стартует второй этап Кубка России по лыжным гонкам.

