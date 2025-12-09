Новую канализационную станцию запустили в Тюменском округе

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Новую канализационную насосную станцию запустили в п. Боровский Тюменского округа. Это одна из узловых КНС муниципального образования и важный объект для экологии. Фактическая мощность составляет две тыс. куб м. в сутки, станция автоматизирована, оснащена сороудерживающим комплексом.

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев рассказал, что значимый коммунальный объект возведен в рамках концессионного соглашения, который предполагает поэтапное развитие систем водоотведения и водоснабжения тюменской агломерации.

"Эффективность заключается не в том, чтобы строить локальные очистные сооружения, а в том, чтобы приводить стоки по водоводам, используя насосные группы на городские очистные сооружения канализации. Которые для этой цели и были модернизированы – увеличена их пропускная способность с позиции очистки стоков. Это первый объект цепочки, вся линия заработает уже в следующем году. Сегодня стоки из поселка Боровского подаются на очистку в ГОСК", - уточнил директор департамента.

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Часть этого большого проекта финансировалась по программе модернизации коммунальной инфраструктуры инфраструктурного меню, предусмотренного на федеральном уровне. В результате масштабной работы вся цепочка – от Богандинского, Винзилей, Боровского до Тюмени – подготовлена и для приема жидких отходов от ассенизаторских машин. А для жителей не увеличится стоимость водоотведения.

Как рассказала генеральный директор ООО "Тюмень Водоканал" Ольга Сарбаева, объект построили с опережением срока на год.

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

"Данная КНС позволит полностью централизовать стоки поселка Боровский на очистные сооружения Тюмени. Эта важная и нужная работа была сделана за относительно короткий срок. Кроме строительства КНС мы построили и магистральный напорный коллектор длиной 11 километров, который соединил станцию с нашими очистными сооружениями", - прокомментирована руководитель компании.

Ранее действовало соглашение об очистке стоков п. Боровский на КОС "Боровской птицефабрики". Схему модернизировали по поручению правительства Тюменской области. Мощность станции рассчитана на перспективу развития инфраструктуры: достраиваются точки слива в поселках Богандинский, Винзили, Боровский.

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

"Нам очень нравится работать с Тюменской областью. Это первый регион, где мы внедряем такую большую систему, чтобы канализовать территории на одни очистные сооружения. Здесь прикладывают максимум усилий, чтобы внедрить лучшие решения. Данный проект является лучшим примером такой работы по концессии", - подчеркнул операционный директор ГК "Росводоканал" Андрей Броцман.

Отметим, в Тюменской области с компанией "Росводоканал Тюмень" заключено еще 16 концессионных соглашений с объемом инвестиций более 54 млрд рублей. Концессионер модернизирует системы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований.

Оксана Корнеенкова