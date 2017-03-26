Тюменские биатлонистки завоевали серебро и бронзу в гонке преследования

biathlonrus.com

Тюменка Анастасия Загоруйко завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в Уватском районе. Ирина Услугина финишировала третьей.

Золото получила спортсменка из Свердловской области Светлана Миронова, которая прошла дистанцию в 10 км за 33 мин. 1,6 сек. Награды тройке призеров вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Светлана Миронова допустила пять промахов. "Думаю, я в хорошей форме, но надо работать над стрельбой", - прокомментировала она свой результат.

Анастасия Загоруйко пояснила, что допустила техническую ошибку при стрельбе стоя, поэтому пришлось перезаряжаться и использовать дополнительный патрон. "Миронова сильнее меня, это стоит признать. В финале я не смогла подхватить ее ускорение", - сообщила спортсменка.

Ирина Услугина, которая выступала за Уватский район, рассказала, что бронзовая медаль чемпионата России для нее - это хороший результат. "После первого огневого рубежа думала, что не попаду в первую шестерку, настолько было тяжело, но смогла удержать третье место. Надеюсь в дальнейшем составить достойную конкуренцию Светлане Мироновой", - отметила она.

Виктория Сливко и Ирина Старых расположились на шестом и седьмом местах соответственно.

Евгений Бабенко