Тюменские биатлонистки завоевали серебро и бронзу в гонке преследования
biathlonrus.com
Тюменка Анастасия Загоруйко завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в Уватском районе. Ирина Услугина финишировала третьей.
Золото получила спортсменка из Свердловской области Светлана Миронова, которая прошла дистанцию в 10 км за 33 мин. 1,6 сек. Награды тройке призеров вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Светлана Миронова допустила пять промахов. "Думаю, я в хорошей форме, но надо работать над стрельбой", - прокомментировала она свой результат.
Анастасия Загоруйко пояснила, что допустила техническую ошибку при стрельбе стоя, поэтому пришлось перезаряжаться и использовать дополнительный патрон. "Миронова сильнее меня, это стоит признать. В финале я не смогла подхватить ее ускорение", - сообщила спортсменка.
Ирина Услугина, которая выступала за Уватский район, рассказала, что бронзовая медаль чемпионата России для нее - это хороший результат. "После первого огневого рубежа думала, что не попаду в первую шестерку, настолько было тяжело, но смогла удержать третье место. Надеюсь в дальнейшем составить достойную конкуренцию Светлане Мироновой", - отметила она.
Виктория Сливко и Ирина Старых расположились на шестом и седьмом местах соответственно.
Евгений Бабенко