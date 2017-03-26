up

26.03.2017 воскресенье

EUR 61.8636

USD 57.4247

В Тюмени 2..4 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменские биатлонистки завоевали серебро и бронзу в гонке преследования

11:54 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
biathlonrus.com

Тюменка Анастасия Загоруйко завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в Уватском районе. Ирина Услугина финишировала третьей.

Золото получила спортсменка из Свердловской области Светлана Миронова, которая прошла дистанцию в 10 км за 33 мин. 1,6 сек. Награды тройке призеров вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Светлана Миронова допустила пять промахов. "Думаю, я в хорошей форме, но надо работать над стрельбой", - прокомментировала она свой результат.

Анастасия Загоруйко пояснила, что допустила техническую ошибку при стрельбе стоя, поэтому пришлось перезаряжаться и использовать дополнительный патрон. "Миронова сильнее меня, это стоит признать. В финале я не смогла подхватить ее ускорение", - сообщила спортсменка.

Ирина Услугина, которая выступала за Уватский район, рассказала, что бронзовая медаль чемпионата России для нее - это хороший результат. "После первого огневого рубежа думала, что не попаду в первую шестерку, настолько было тяжело, но смогла удержать третье место. Надеюсь в дальнейшем составить достойную конкуренцию Светлане Мироновой", - отметила она.

Виктория Сливко и Ирина Старых расположились на шестом и седьмом местах соответственно.

Евгений Бабенко

Теги: Уватский район , Виктория Сливко , Анастасия Загоруйко , Ирина Старых , биатлон

Последние новости

13:33 Двадцать пьяных водителей отстранили от вождения тюменские сотрудники ДПС
13:01 Украина назвала условие участия России в "Евровидении"
12:24 Производство по переработке органических удобрений откроют в Тюмени
11:54 Тюменские биатлонистки завоевали серебро и бронзу в гонке преследования
11:33 "Час Земли-2017" стал самым массовым в истории акции
11:03 В Тюмени контролируют вывоз снега с подтопляемых территорий
10:19 Тюменская студентка - один из лучших кондитеров мира Фото
09:54 В Тюмени появится новый завод по выращиванию рыбы
09:12 Россия и Кувейт намерены сотрудничать в нефтегазовой отрасли и энергетике
08:23 Тюменцев просят собрать пластиковые крышки
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область станет более благоустроенной и комфортной для проживания

Владимир Якушев принял участие в заседании Генпрокуратуры в Екатеринбурге

Владимир Якушев: сохранение самобытности коренных народов Севера всегда будет в приоритете

Политика

В Тобольске обсудили итоги выборов-2016 и поставили задачи на 2018 год

Снежный вопрос депутаты гордумы отложили до осени

Иван Квитка: для свободного и справедливого общества коррупция – враг номер один

Экономика

Производство по переработке органических удобрений откроют в Тюмени

Россия и Кувейт намерены сотрудничать в нефтегазовой отрасли и энергетике

В Тюменской области начался выпуск защитного средства от граффити

Общество

Украина назвала условие участия России в "Евровидении"

"Час Земли-2017" стал самым массовым в истории акции

В Тюмени контролируют вывоз снега с подтопляемых территорий

Спорт

Тюменские биатлонистки завоевали серебро и бронзу в гонке преследования

Евгений Гараничев и Ирина Услугина стали бронзовыми призерами спринта

Чемпионат России стартует в Увате

Происшествия

Двадцать пьяных водителей отстранили от вождения тюменские сотрудники ДПС

Адвоката из Тюмени обвиняют в многомиллионном мошенничестве

В Тюмени грабители пытались спрятаться от преследования на базе ОМОНа
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+