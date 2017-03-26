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Двадцать пьяных водителей отстранили от вождения тюменские сотрудники ДПС

13:33 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

20 пьяных водителей отстранили от управления транспортом в ночь с 24 на 25 марта инспекторы полка ДПС ГИБДД в Тюмени.

В регионе прошли рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвые водители в областном центре оказались людьми разного возраста, от 19 до 62 лет. Этой же ночью в ходе контроля за движением наряды полка ДПС выявили 43 факта незаконной тонировки автомобилей. Трое водителей ранее уже получали требования об устранении нарушений, но не убрали тонировку. Административные материалы на них будут направлены в суд, для применения административного ареста в качестве наказания за правонарушение.

В Тобольске инспекторы специализированного батальона ДПС задержали четырех пьяных водителей. Один из них – водитель школьного автобуса. Около 8 часов утра он вез девять школьников и физрука для сдачи норм ГТО из Сетовской средней школы в поселок Прииртышский. Показания алкотестера 43-летнегго водителя школьного автобуса составили 0,19 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина просил не оформлять на него административный материал, мотивируя просьбу тем, что у него пятеро детей.

Школьники доставлены в поселок Прииртышский резервным транспортом. Школьный автобус эвакуирован на специализированную стоянку. На водителя автобуса автоинспекторами составлен административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения, В отношении должностных лиц возбуждено административное производство по факту выпуска на линию пьяного водителя, проводится проверка законности организованной перевозки детей. У водителя при себе не имелось уведомления о перевозке школьников, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Теги: Тобольск , пьяная езда , УМВД России по Тюменской области

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