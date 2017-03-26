Евгений Гараничев стал чемпионом России в гонке преследования

biathlonrus.com

Тюменский биатлонист Евгений Гараничев стал чемпионом России в гонке преследования на 12,5 км, не допустив ни одного промаха на четырех рубежах. Итоговое время победителя – 34 мин. 31,6 сек.

"В этой гонке у меня получилось абсолютно все. Очень доволен, что удалось отстрелять без промахов. Видимо, тюменская земля придает дополнительные силы. Рад, что сумел подарить хорошие эмоции болельщикам, которые очень меня поддерживали. Лыжи везде катили хорошо. В индивидуальной гонке я участия не приму. Это будет сложно. Лучше поберегу силы на Тюмень", - поделился эмоциями спортсмен.

Уступив Гараничеву 37,8 сек., вторым финишировал Семен Сучилов, представлявший Ханты-Мансийский автономный округ, третьим — Антон Бабиков из Республики Башкортостан. Награды тройке призеров вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Тюменец Александр Логинов пришел к финишу четвертым.

Евгений Бабенко