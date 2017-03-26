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Владимир Якушев: борьба за тюменский ЧМ-2021 по биатлону продолжается

15:10 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

В отношениях между Россией и Международным антидопинговым агентством должен восторжествовать разум. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев в прямом эфире телеканала "Матч", отвечая на вопрос о судьбе чемпионата мира по биатлону 2021 года.

"Напомню, в какой ситуации мы сегодня находимся. Решение об отказе от проведения чемпионата в Тюмени, которое принято IBU, вызывает очень много вопросов. Было нарушено множество процессуальных процедур. Но по факту наша заявка на проведение чемпионата считается аннулированной. Поэтому, если и дальше все будет идти, как задумано IBU, то на конгрессе, который состоится в сентябре 2018 года в Черногории, заявка на проведение чемпионата мира в 2021 году может быть разыграна вновь", - сказал Владимир Якушев.

По словам главы региона, у Союза биатлонистов России есть два варианта дальнейших действий.

"Первый - мы можем побороться в судах и доказать, что аннулирование нашей заявки сопровождалось процессуальными нарушениями. Можем попытаться вернуть свою заявку. Второй вариант - заявиться вновь. Единственная преграда, которая стоит на нашем пути - взаимоотношения Российского антидопингового агентства с WADA. Пока ситуация не будет разрешена, ни первый, ни второй вариант не дадут никакого эффекта", - подчеркнул он.

Губернатор добавил, что идет очень серьезная и активная работа, направленная на получение Российским антидопинговым агентством аккредитации WADA.

"Есть совместная дорожная карта, есть сближение позиций. Я думаю, что разум восторжествует", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Теги: Владимир Якушев , биатлон , чемпионат мира по биатлону

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