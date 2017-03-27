Губернатор поздравил военнослужащих Росгвардии с профессиональным праздником

rosgvard.ru/

День войск национальной гвардии РФ отмечается в 2017 году впервые. Личный состав нового силового ведомства сделает все возможное для эффективного обеспечения безопасности и правопорядка, решения других задач, поставленных государством.

Такое убеждение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя военнослужащих национальной гвардии Российской Федерации с их профессиональным праздником.

По словам главы региона, к бойцам Росгвардии предъявляются особые требования – высочайшая квалификация, сила и выносливость, принципиальность, твердость характера и мужество. Здесь служат настоящие патриоты, готовые до конца исполнить долг перед Родиной.

"Национальная гвардия РФ получила высокое доверие президента и граждан России. Не сомневаюсь, гвардейцы сделают все необходимое для продолжения славных воинских традиций и укрепления авторитета Росгвардии. Желаю всем вам успехов в службе на благо Отечества и Тюменской области, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям!", - сказал Владимир Якушев.