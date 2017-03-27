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Благодаря системе "Платон" грузоперевозчики региона экономят на транспортном налоге

17:43 27 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
platon.ru

95 млн рублей составила сумма налогового вычета для грузоперевозчиков, зарегистрированных в Тюменской области, в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба "Уралуправтодора", такую льготу получили все владельцы транспортных средств, работающие в системе "Платон".

Фактически перевозчиков освободили от уплаты транспортного налога, если сумма перечисленных ими сборов в дорожный фонд страны за проезд по федеральным трассам равнялась или превысила сумму налога. Выпадающие доходы региональный бюджет получил из федерального за счет сборов системы "Платон".

"За первый год работы системы количество зарегистрированных в ней грузовиков достигло 800 тысяч машин, сборы превысили 22 миллиарда рублей. Деньги направлены на ремонт проблемных участков и аварийных мостов, восстановление которых без "Платона" было бы невозможным в ближайшие десять лет. При этом система работает в интересах законопослушных предпринимателей, так как конкуренция на рынке грузоперевозок стала цивилизованной", - подчеркнул глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Эксперты отмечают, что некоторые недобросовестные перевозчики до сих пор не пользуются правом на налоговый вычет из-за боязни встречных проверок налоговой службы.

"Если они проезжают только по федеральным трассам по 100 тысяч километров в год, при этом бизнес не оформлен, то у налоговиков могут возникнуть справедливые вопросы", - пояснили в "Росавтодоре".

Теги: перевозка грузов , Платон , Уралуправтодор , налоги

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