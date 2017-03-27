Юные шахматисты из Тюмени и Тобольска - лучшие в Тюменской области

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Команда школы №88 Тюмени заняла первое место в командном первенстве региона по шахматам "Белая ладья".

На турнир в Тюменском технопарке собрались юные спортсмены из большинства муниципальных образований области. За право называться победителями боролись школьные команды с участниками не старше 2003 года рождения.

Второе место заняла команда тюменской школы №92, третьей стала команда тобольской школы №5, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В открытии турнира приняли участие депутаты Тюменской областной думы – руководитель фракции "Единая Россия", председатель общественного совета партийного проекта "Шахматы в школы и детские сады" Андрей Артюхов и региональный координатор проекта Фуат Сайфитдинов.

"Депутаты-единороссы активно поддерживают развитие шахмат. Члены фракции в 2016 году выделили на развитие этого вида спорта в детских учреждениях региона более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Закуплен инвентарь, проводятся соревнования. Пусть не все станут чемпионами, но шахматы отлично развивают интеллектуальные качества. Мы вкладываем средства, чтобы молодое поколение могло реализовать потенциал", – подчеркнул Андрей Артюхов.

Фуат Сайфитдинов отметил, что количество занимающихся шахматами в школах и детсадах Тюменской области неуклонно растет: "В 2016 году эта цифра составила 7 тысяч 791 человек. При поддержке областного департамента образования и науки подготовлено 250 преподавателей шахмат. Во многом развитию этого движения способствует член фракции "Единая Россия" Госдумы, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, который возглавляет проект "Шахматы в школы и детские сады" в Уральском федеральном округе".

Фото ТРО партии «Единая Россия»

В 2017 году в "Белой ладье" приняли участие 54 команды из 22 муниципальных образований, что является рекордным для региона количеством, отметил директор шахматного центра имени Анатолия Карпова Евгений Прокопчук.

По словам руководителя областной шахматной федерации Геннадия Шантурова, детские шахматы получают большой административный и общественный ресурс.

"Еще несколько лет назад мы наблюдали спад, на турнир приезжало всего девять команд, а теперь в планах на следующий год довести число команд-участников до 64 – именно столько клеток на шахматной доске", – сообщил он.

Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров.