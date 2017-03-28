Городские депутаты призвали прояснить ситуацию с теплоснабжающими организациями

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Разобраться с котельными и решить проблему с договорами на теплоснабжение призвали депутаты городской думы администрацию Тюмени на заседании постоянной комиссии думы по бюджету, налогам и финансам.

Директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау рассказал о ремонтно-профилактических мероприятиях на сетях теплоснабжения при подготовке к отопительному сезону.

По его словам, на эти цели в 2016-2017 годах бюджетные средства не направлялись - все работы теплоснабжающие компании проводили за свой счет. В первую очередь их усилия были направлены на подготовку 60 котельных, из них 43 муниципальных и 17 ведомственных. Специалисты провели гидравлические испытания 806 км сетей в двухтрубном исчислении, профилактические мероприятия на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, и на оборудовании 176 центральных тепловых пунктов.

Что касается работ капитального характера, в 2016 году СУЭНКО заменили 17 км теплосетей в трубном исчислении и провели мероприятия на сумму 727 млн рублей с учетом общехозяйственных работ и работ, проводимых на центральных тепловых пунктах, в том числе по замене водонагревателей. 2,8 км сетей заменил филиал УТСК на сумму 451 млн рублей. Единственной статьей расходов бюджета в части теплоснабжения стали 600 тыс. рублей, которые по муниципальному контракту были направлены на реконструкцию участка теплосети на ул. Декабристов - там специалисты перенесли существующую сеть, проходившую по частной территории.

"Всего за прошедший период ремонтировались 21,4 километра, на 2017 год все показатели сохранены. Из средств бюджета запланировано 15,2 миллиона рублей на строительство газовой котельной и субсидию по замене теплосетей при проведении капремонта на дворовых территориях. Остальное, что будут делать на 1 миллиард 317 миллионов рублей, - это ремонт теплосетей СУЭНКО на 710 миллионов рублей, реконструкцию 1,8 километра сетей на 355 миллионов рублей в рамках инвестпрограммы УТСК, и на 55 миллионов капитальный ремонт в здании с тепломеханическим оборудованием", - сообщил Владимир Кильтау.

Он подчеркнул, что количество инцидентов с 2014 по 2016 годы остается на прежнем уровне с учетом ремонтов. Департамент проводит ранжирование участков теплопроводов, которые имеют наибольшую аварийность и более всего нагружены.

Заместитель председателя постоянной комиссии Дмитрий Осипов заострил внимание на том, что на развитие теплосетей областного центра направляются большие средства, по итогам 2016 года это более 900 млн рублей.

"С формальной точки зрения это деньги внебюджетные, но вместе с тем это деньги жителей Тюмени, которые собираются за счет тарифов. Нет принципиальной разницы, прошли они через бюджет или были напрямую направлены на развитие сети. Вы сказали, что переломить ситуацию с аварийностью еще не удалось. Проводится ли мониторинг за состоянием отремонтированных сетей, за тем, как потраченный рубль заработает новый? Контролируете ли эффективность расходов?", - поинтересовался депутат.

Владимир Кильтау ответил, что все участки, которые подлежат замене, реконструкции или ремонту, наносятся на электронную схему, и при обнаружении инцидента на нем это сразу отображается. Если происшествие вызвано некачественным ремонтом, то к ответственности привлекаются подрядные организации, которые в рамках гарантийных обязательств исправляют повреждение.

"Мы делали анализ сетевых организаций за три предыдущих периода. Там, где был ремонт в рамках производственных и инвестиционных программ и не было внешнего воздействия, некачественного ремонта мы не обнаружили. Отмечу, что ежегодно на нашу статистику влияют бесхозные сети, которые мы постоянно выявляем и передаем теплоснабжающим организациям", - рассказал Владимир Кильтау.

Дмитрий Осипов попросил уточнить, когда, по мнению директора департамента городского хозяйства, ситуация с аварийностью стабилизируется. Владимир Кильтау заверил, что в ближайший трехлетний период.

Депутат Мурат Тулебаев задал вопрос, касающийся взаимоотношений двух теплоснабжающих организаций.

"Не повлияет ли на подготовку к отопительному сезону то, что городские сети обслуживает "Тепло Тюмени", при этом единая теплоснабжающая организация - УТСК? Насколько мы знаем из СМИ, эти организации по жизни судятся друг с другом и не знают, кто кому сколько должен. Может ли это негативно отразиться на заменах теплосетей?", - обратился он к директору департамента.

Владимир Кильтау отметил, что взаимоотношения компаний никак не влияют на проведение мероприятий.

"То, что они не могли договориться, осталось в прошлом, - все видели, что они в присутствии губернатора публично объявили о своем объединении, у них разногласия нивелированы, как я понял", - сообщил он.

Депутат Динар Абукин поинтересовался, успеют ли специалисты до начала благоустройства заменить коммуникации во дворах, и не будет ли срывов планов. Владимир Кильтау пояснил, что все графики синхронизированы.

"Мероприятия проводим не первый год, практика отработана, никаких заминок нет. Отмечу, что не во всех дворах мы будем менять сети, а только там, где нужно", - ответил он.

Депутат Николай Романов, подводя итоги обсуждения вопроса, подчеркнул, что вопрос теплоснабжения напрямую касается всех.

"Новая теплоснабжающая организация, на мой взгляд, пыталась в январские и февральские платежки выставить те долги, которые были перед "Теплом Тюмени" у жителей, предприятий и других потребителей. Это мы с вами не смогли вовремя отрегулировать и предупредить. Хоть тариф и не вырос, но платежи особенно у предприятий выросли кратно. И понять этого люди пока не могут. Они придут к нам в ближайшее время. Кроме того, новый договор на теплоснабжение с УТСК до сих пор не утрясли, и я считаю, что вам надо с Павлом Переваловым в него вмешаться, причем срочно. Там есть ряд принципиальных моментов, которые УТСК хотят на управляющие компании и жителей сгрузить. Нельзя этого делать. Мы уже обсуждали это, надо в марте закрывать все вопросы, чтобы администрация настояла на этих пунктах и УТСК начали подписывать договор. Три месяца без договора жить - это много, долги потом накопятся", - обратился он к Владимиру Кильтау.

Кроме этого, Николай Романов призвал разобраться с котельными, а точнее с их числом, так как по сводкам от разных инстанций, их число разнится от 55 до 60.

Дарья Казакова