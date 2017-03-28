Ханты-Мансийский банк подписал соглашения о сотрудничестве с муниципалитетами Югры

Фото Западно-Сибирский филиала банка «Открытие»

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" будет сотрудничать с Нефтеюганским районом и Пыть-Яхом.

Управляющий филиалом финансовой организации Виталий Мосунов подписал соглашения с главой Нефтеюганского района Галиной Лапковской и главой Пыть-Яха Олегом Ковалевским, сообщает Западно-Сибирский филиал банка "Открытие".

Стороны выразили заинтересованность в развитии долговременных деловых связей, решении вопросов в экономической сфере, реализации социально значимых проектов.

Как отметил Виталий Мосунов, Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) давно и плодотворно сотрудничает с данными муниципальными образованиями.

"В Нефтеюганском районе, Пыть-Яхе мы всегда работали как универсальный банк, предлагающий весь спектр финансовых услуг: мы активно работали с жителями, представителями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями. Нашим клиентам доступны вкладные операции, кредиты на различные нужды, банковские карты. На территории муниципалитетов банк развивает зарплатные проекты. Мы предлагаем работникам бюджетной сферы, пенсионерам зарплатные и социальные карты на базе национальной платёжной системы "МИР". Много внимания банк уделяет благотворительности, поддерживая различные культурные, спортивные мероприятия, среди которых шахматный турнир имени Анатолия Карпова в Пойковском, международные соревнования по борьбе в Нефтеюганске и другие. Также в рамках соглашения банк обязуется совместно с муниципалитетами участвовать в финансировании значимых для экономики региона инвестиционных проектов, предоставлять качественные банковские услуги с применением современных технологий и финансовых инструментов", – подчеркнул Виталий Мосунов.

Соб. инф.