Владимир Якушев: к бойцам Росгвардии предъявляются особые требования

admtyumen.ru

Высочайшая квалификация, сила, выносливость, принципиальность, твердость характера и мужество - те качества, которыми обладают бойцы Росгвардии, ведь к ним предъявляются особые требования.

Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, открывая торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии РФ.

Он напомнил присутствующим, что дата проведения не случайна - 27 марта ежегодно праздновался День внутренних войск МВД РФ.

"Новая памятная дата - это не только знак высокого уважения к военнослужащим, которые самоотверженно выполняют свой долг перед Родиной, это и свидетельство преемственности воинских традиций, которые предстоит приумножить новому поколению защитников Отечества. Нацгвардия получила высокое доверие президента и граждан нашей страны. Вчера Владимир Путин в торжественной обстановке передал знамя войск главнокомандующему Росгвардии генералу армии Виктору Золотову. Это яркий символ чести, доблести и славы воинов национальной гвардии России", - рассказал глава региона.

Владимир Якушев подчеркнул, что в современном мире перед нашей страной стоят серьезные вызовы и угрозы.

"Убежден, что личный состав нового силового ведомства сделает все возможное для эффективного обеспечения безопасности и правопорядка, будет непримиримо бороться с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, оперативно решать задачи, поставленные государством по защите прав и свобод граждан", - сообщил он и пожелал бойцам успехов в службе, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков выразил отдельные слова благодарности и признательности родственникам военнослужащих и сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга. Бойцы ОМОН вручили цветы женам и матерям тех, кто не вернулся со спецопераций и боев.

"Профессия защитника правопорядка традиционно считается одной из самых опасных в современном обществе. Находясь на переднем плане борьбы с преступностью и терроризмом, они ежедневно подвергают свою жизнь опасности. К сожалению, не обходится без жертв. Хочется сказать родственникам погибших военнослужащих спасибо за то, что вы воспитали достойных сыновей своей Родины", - сказал Евгений Симаков.

Начальник управления МВД РФ по Тюменской области Юрий Алтынов признался, что гордится совместной работой со всеми подразделениями, которые теперь влились в одно боевое содружество под названием Росгвардия.

В торжественной обстановке бойцам Росгвардии вручили благодарственные письма, ведомственные награды, грамоты и внеочередные звания.

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Дарья Казакова