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Яро-Яхинское месторождение на Ямале является стратегически важным для России объектом

10:49 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
gge.ru

Обустройство Яро-Яхинского месторождения в 540 км от Салехарда в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа является стратегически важным для России объектом. Его в числе других назвала заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Елена Сиэрра на Международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога" в Архангельске 29 марта.

Елена Сиэрра отметила, что на данный момент в арктической зоне уже строятся крупные и стратегически важные для страны объекты.

Подведомственная Минстрою России "Главгосэкспертиза" в марте 2017 года выдала положительное заключение на расширение существующих кустов скважин и обустройство новых Яро-Яхинского месторождения, где бурение будет вестись по безамбарной технологии с соблюдением экологических требований. В рамках работ на территории месторождения будут построены промысловые нефтегазосборные трубопроводы, установка подготовки нефти, компрессорная станция и другие объекты.

"В марте государственную экспертизу прошел проект обустройства нефтяной части нефтегазоконденсатного месторождения в Тюменской области. Это месторождение было открыто в 1985 году. Через несколько лет его разработку временно прекратили, а сегодня эксплуатация месторождения возобновляется снова", - сказала Сиэрра.

В результате обустройства Яро-Яхинского месторождения на участке будут функционировать сорок девять скважин, из них сорок две — нефтяных и семь — газовых. Обустройство месторождения будет вестись по этапам. Финансирование проекта осуществляется из собственных средств ОАО "Арктикгаз" — совместное предприятие ОАО "Новатэк" и ПАО "Газпром нефть".

В проект госпрограммы по развитию Арктики на период до 2020 года вошли семь мероприятий Минстроя России.

"Все семь мероприятий Минстроя России связаны с обеспечением безопасности уже построенных и строящихся зданий и сооружений крупных городов арктической зоны", - пояснила Елена Сиэрра.

Министерство выступило с предложением оценить техническое состояние жизнеобеспечивающих зданий и сооружений, сформировать систему мониторинга изменений характеристик грунтов их оснований и сформировать прогноз на ближайшие 10 лет с перспективой на 50 лет. Предлагается также разработать рекомендации по надежной эксплуатации зданий и сооружений и освоению новых районов арктической зоны с учетом гидрогеологического и теплотехнического прогноза изменения режимов территории. В инициируемые мероприятия также вошли выявление и разработка требований к характеристикам строительных конструкций и материалов, оснований зданий и сооружений, обеспечивающих необходимые требования безопасности в Арктической зоне. На основании полученных данных предлагается разработать своды правил и другие нормативные технические и методические документы, обеспечивающие соблюдение требований безопасности зданий и сооружений в Арктической зоне, сообщает пресс-служба Минстроя.

Теги: Елена Сиэрра , Ямал , Арктикгаз , Арктика , Яро-Яхинское месторождение , Главгосэкспертиза , Минстрой , форум

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