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Шахматист из Салехарда удивил соперников

09:32 03 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
ruchess.ru

Сергей Савицкий из Салехарда стал чемпионом Уральского федерального округа по классическим шахматам в Ханты-Мансийске.

Северянин не входил в число фаворитов. Его рейтинг перед началом турнира был лишь десятым среди всех участников состязаний. Однако Савицкий удивил соперников. Первые четыре партии он выиграл, а единственное поражение потерпел только под занавес чемпионата, уступив челябинцу Александру Гутеневу.

В итоге за девять туров шахматист из Салехарда набрал семь баллов. Столько же у Гутенева, но у него оказались худшие дополнительные показатели. Обладателем бронзовой награды стал курганец Андрей Дрыгалов, заработавший шесть очков.

Четвертое место занял Алексей Придорожный из Сургута (6 баллов), тюменец Семен Ханин оказался шестым (6). Илья Ильюшенок из Лангепаса (5,5) финишировал седьмым, а Богдан Беляков из Салехарда (5,5) – восьмым.  

Василий Коньков

Теги: шахматы

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