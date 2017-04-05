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Владимир Пучков отметил профессионализм и мужество спасателей, работавших на месте теракта в Санкт-Петербурге

09:54 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
78.mchs.gov.ru

"Пожарные и спасатели петербургского гарнизона моментально отреагировали на взрыв в городском метрополитене", - об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков, который продолжает работу в Санкт-Петербурге.

Ранее он побывал возле станции метро "Технологический институт", где днем 3 апреля прогремел взрыв. Здесь он возложил цветы к импровизированному мемориалу, почтив тем самым память погибших.

После этого министр отправился в пожарно-спасательную часть №14, бойцы которой одними из первых прибыли на место трагедии. Министр поблагодарил личный состав подразделения и лично пожал руку каждому спасателю.

"Вчера практически моментально на место трагедии прибыли спасательные подразделения 14 и 5 пожарно-спасательных частей, спасатели Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда. Профессионально отработали машинист и все сотрудники метро, -   отметил Владимир Пучков. - Выражаю благодарность всему пожарно-спасательному гарнизону Санкт-Петербурга. Трагедия потребовала быстрого реагирования и профессионального выполнения задач. Каждый из вас, реально осознавая опасность и риск, спустились в метро и оказали помощь и поддержку пассажирам". Он также подчеркнул, что сотрудникам МЧС и представителям прочих экстренных служб пришлось работать в сложнейших условиях, и высоко оценил деятельность всей системы РСЧС города по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в петербургской подземке.

"Мужество, самоотверженность и отвага, которые проявили спасатели, достойны уважения. Вы четко и профессионально выполняли свой долг, не мешкая ни секунды.  Благодаря вашим профессиональным действиям 1200 человек были эвакуированы с двух станций метро после взрыва", - сказал Владимир Пучков.

Особое внимание министр уделил технической оснащенности части, проинспектировал условия работы и отдыха, отдельно остановился на вопросах социальной защищенности сотрудников части.

"Отличившиеся спасатели будут приставлены к наградам, - сказал Владимир Пучков. -  Я хочу еще раз высказать искреннее соболезнование всем семьям погибших, пострадавших и заверить, что мы в МЧС России сделаем все, что бы оказать конкретную практическую помощь каждой семье".

Владимир Пучков распорядился уделить особое внимание  пострадавшим: "Каждый должен получить конкретную помощь. Для проведения консультаций прошу привлекать высокопрофессиональных специалистов. Сейчас этой работой занимаются наши коллеги из Минздрава, мы готовы их поддержать. В случае необходимости МЧС России готово помочь в транспортировке пострадавших в другие регионы страны".

Согласно распоряжению министра, управление МЧС России по Санкт-Петербургу осуществляет встречу родственников пострадавших из других регионов и субъектов РФ. Для них в гостинице "Москва" зарезервированы 20 номеров, организовано бесплатное питание и возможность посещения родственников в лечебных учреждениях.

В гостинице, в больницах и бюро судебно-медицинской экспертизы работают психологи. Пострадавшим и их родственникам сейчас очень необходима их квалифицированная помощь. Родные и близкие погибших проходят тяжелую процедуру опознания. Специалисты МЧС России сопровождают проведение идентификации, стараясь сделать ее наименее травматичной для людей, которые потеряли своих близких. В настоящее время в Санкт-Петербурге работают психологи петербургского главка МЧС России, Северо-Западного филиала ЦЭПП и их московские коллеги.

Напоминаем, что в МЧС России продолжают работу телефоны горячих линий, по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с "чрезвычайной ситуацией" в петербургском метрополитене. Они открыты на базе центра экстренной психологической помощи МЧС России и управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Их номера: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8(812)718-25-16. 

Теги: теракт , Владимир Пучков , спасатели , Санкт-Петербург , ГУ МЧС России

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