Тюменская область стала пилотным регионом по внедрению новой схемы по обращению с отходами

фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область готова к внедрению территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил журналистам специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на брифинге в Тобольске.

"В отдельных российских городах система раздельного сбора мусора уже начинает действовать. Но это очень сложная система и для ее внедрения потребуются годы. Во-первых, надо приучить людей не выбрасывать весь мусор в одном пакете, а отделять бумагу, пластик, стекло от прочих бытовых отходов, но это только половина дела. Главное, чтобы в итоге мусор вывозился, куда нужно - либо на переработку, либо на окончательную утилизацию", - отметил Сергей Иванов.

Спецпредставитель президента напомнил, что в России принят закон, согласно которому в каждом регионе должна появиться территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Тюменская область вошла в число пятнадцати пилотных регионов, которые уже в 2017 году готовы такую схему внедрить в практику", - подчеркнул Сергей Иванов.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, региональная власть готова поддержать инициативы экологов и предпринимателей, направленные на внедрение раздельного сбора мусора.

"Мы прекрасно понимаем, что за раздельным сбором мусора - будущее. Нельзя утверждать, что эта проблема у нас решена. Мы делаем только первые шаги. Конечно, нужно поддерживать и волонтеров-экологов, и тот проект по раздельному сбору мусора, который реализует в Тобольске компания СИБУР совместно с городской администрацией", - подчеркнул губернатор.

Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами пока не предусматривает раздельного сбора мусора, но схема - не догма, и ее всегда можно скорректировать, добавил он.

Очень важно прививать жителям региона культуру обращения с бытовыми отходами, отметил Владимир Якушев. "Чем быстрее мы внедрим раздельный сбор мусора, тем лучше для нашей экологии и экономики", - убежден глава региона.

Отметим, что в рамках проекта "Вторая жизнь пластика", который компания СИБУР реализует в Тобольске совместно с городской администрацией и Тюменским заводом полимерных изделий, в древней столице Сибири установлены 50 баков для раздельного сбора пластиковых отходов и их дальнейшей переработки.

Контейнеры установлены на территории школ, поликлиник, спортивных и других социальных объектов. Из собранных пластиковых отходов изготавливают одежду, тротуарную плитку и другую продукцию.

фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко