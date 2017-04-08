В Увате вынесли приговор по делу гибели машиниста буровых установок

Фото следственного комитета РФ

Бывшему начальнику службы эксплуатации ООО "Мегион геология" 40-летнему Михаилу Малышеву внесли приговор в Увате. Он признан виновным в гибели машиниста буровых установок на месторождении.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 3 мая 2016 года Малышев на месторождении направил работника для выполнения работ на кране прицепном КП-25 на базе трактора Т-130, хотя он не имел необходимой квалификации, удостоверений тракториста, крановщика, а также допуска к самостоятельной работе краном. Во время перемещения груза мужчина не справился с управлением, и стрела крана упала на 38-летнего машиниста буровых установок – вахтовика из Алтайского края. Он скончался на месте от полученных травм.

Суд назначил Малышеву 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.