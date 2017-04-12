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Дом для пострадавших от наводнения в Ишиме сдадут в ноябре

11:21 12 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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90-квартирный жилой дом для ишимцев, жилье которых пришло в полную негодность в результате наводнения 2016 года, планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2017 года.

Строительство началось в феврале 2017 года. На объекте по 12 часов в сутки трудятся более 40 человек. В ходе рабочего визита в Ишим на строительной площадке побывал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Мы оказали максимально возможную помощь жителям Ишима, пострадавшим от прошлогоднего сильного паводка. Многоквартирный жилой дом для ишимцев, чьи жилища в результате наводнения стали полностью непригодны для проживания - знаковый для города объект", -.сказал Владимир Якушев.

Губернатор подчеркнул, что на строительстве необходимо использовать максимальное количество стройматериалов тюменского производства и местных работников. "Времена сейчас непростые, и нужно инвестировать средства в свой регион", - подчеркнул он.

Владимир Якушев напомнил, что работы по благоустройству попавших в зону подтопления территорий и восстановлению поврежденных в результате наводнения дорог, коммуникаций и инженерных сетей были завершены осенью 2016 года.

"Оценку нашей работе по оказанию помощи пострадавшим от прошлогоднего наводнения и ликвидации его последствий должны дать жители Ишима. Но мы сделали все, что могли, исходя из возможностей бюджета, которые, к сожалению, сокращаются", - подчеркнул Владимир Якушев.

По словам главы Ишима Федора Шишкина, 112 переселенцев из зоны подтопления уже получили квартиры. Расселено 96 домов, которые стали полностью непригодными для проживания в результате наводнения. Кроме того, выделен земельный участок для строительства еще одного жилого дома на 115 квартир для пострадавших от наводнения.

Евгений Бабенко

Теги: благоустройство , Ишим , ремонт дорог , строительство жилья , Федор Шишкин , инженерные сети , Владимир Якушев , паводок

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