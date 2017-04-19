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В Тюменской агломерации до конца года отремонтируют 249 километров дорог

18:40 18 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

249 км дорог региона запланировано отремонтировать в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году.

В Тюменской области проект реализуется на территории Тюмени и Тюменского района (Тюменская агломерация). Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры рассчитана на всю дорожную сеть этих муниципалитетов. Ее протяженность составляет 3140 км, из них в нормативном состоянии находится примерно 2222 км или больше 70 % от всей дорожной сети. 

Уже определены 273 объекта ремонта, в том числе девять находится на федеральных автомобильных дорогах, 14 на региональных и 250 объектов на местных дорогах.

Губернатор региона Владимир Якушев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева. Главной темой обсуждения стала реализация проекта "Безопасные и качественные дороги".

Ожидается, что реализация этой программы позволит снизить количество очагов аварийности, со 107-ми в 2016 году до 16-ти в 2025 году. Во-вторых, увеличить долю протяженности дорожной Тюменской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, до 86% в 2025 году. Для сравнения: целевое значение по РФ к 2018 году составит 50%, к 2025 - 85%.

В стране в 2017 году в рамках проекта будет построено, отремонтировано и реконструировано около 5 тыс. автомобильных дорог, ликвидировано порядка тысячи очагов аварийности. На эти цели регионам выделены средства в размере 30 млрд рублей. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо максимально быстро довести их до муниципального уровня, объявить конкурсы и начать работу.

По его словам, также важно наладить и обратную связь посредством современных средств коммуникации с теми, кому небезразлично, какие участки дороги будут отремонтированы, когда, а также где будут установлены дорожные знаки и светофоры.

"Эта тема всегда вызывает живой интерес у жителей страны. Любой автомобилист может сообщить о некачественном ремонте, ямах, которые образуются на дорогах. В ряде регионах внедрены и действуют подобные приложения, достаточно интересное создано в Московской области. Что-то подобное нужно внедрить и в остальных субъектах страны. Более того, каждое обращение должно быть отработано, а проблемы устранены максимально быстро. Нужно также организовать общественное обсуждение в рамках проекта. Люди должны получать информацию об объектах, которые попали в программу, и иметь возможность влиять на те решения, которые принимаются", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

На заседании также шла речь о формировании городской среды, повышении качества услуг в жилищно-коммунальном секторе и решении одного из главных вопросов по привлечению частных инвестиций в ЖКХ.

Теги: ЖКХ , дорожная безопасность , Тюменская агломерация , ДТП , ремонт дорог , Дмитрий Медведев , инвестиции , Владимир Якушев

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