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В Узбекистане будут выращивать упоровский картофель

17:32 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: телеканал "Упоровское время"

Упоровская агрофирма "КРиММ" и сельскохозяйственная компания AGROVER заключили договор о поставке в Республику Узбекистан 600 т семенного картофеля сортов "Розара" и "Рэд Скарлет" класса элита.

Сделке по поставке в Узбекистан семенного картофеля селекции агрофирмы "КРиММ" предстоял договор об экспорте в республику 2 тыс. т продовольственного картофеля. После стороны приняли решение о расширении партнерства.

"Завершив первую сделку, мы, как два равных партнера, дали оценку нашей работе – отметил генеральный директор агрофирмы "КРиММ" Геннадий Рязанов - Обе стороны в не разочаровались. Поэтому следующий договор заключили на поставку шести ста тонн семенного картофеля".

Перед отправкой продукции за границу весь картофель проходит серьезный контроль качества. В начале семенной материал проверяется на скрытые зараженности внутри предприятия. Затем тюменский филиал Россельхозцентра проводит собственный отбор проб и выдает сертификат соответствия продукции. Для экспорта из страны также выписывается фитосанитарный сертификат.

Первая партия семенного картофеля от агрофирмы "КРиММ" уже отправлена в Узбекистан. Полный объем будет доставлен заказчику не позднее 15 мая, сообщает телеканал "Упоровское время". 

Теги: картофель , КРиММ

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