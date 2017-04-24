В Узбекистане будут выращивать упоровский картофель

Фото: телеканал "Упоровское время"

Упоровская агрофирма "КРиММ" и сельскохозяйственная компания AGROVER заключили договор о поставке в Республику Узбекистан 600 т семенного картофеля сортов "Розара" и "Рэд Скарлет" класса элита.

Сделке по поставке в Узбекистан семенного картофеля селекции агрофирмы "КРиММ" предстоял договор об экспорте в республику 2 тыс. т продовольственного картофеля. После стороны приняли решение о расширении партнерства.

"Завершив первую сделку, мы, как два равных партнера, дали оценку нашей работе – отметил генеральный директор агрофирмы "КРиММ" Геннадий Рязанов - Обе стороны в не разочаровались. Поэтому следующий договор заключили на поставку шести ста тонн семенного картофеля".

Перед отправкой продукции за границу весь картофель проходит серьезный контроль качества. В начале семенной материал проверяется на скрытые зараженности внутри предприятия. Затем тюменский филиал Россельхозцентра проводит собственный отбор проб и выдает сертификат соответствия продукции. Для экспорта из страны также выписывается фитосанитарный сертификат.

Первая партия семенного картофеля от агрофирмы "КРиММ" уже отправлена в Узбекистан. Полный объем будет доставлен заказчику не позднее 15 мая, сообщает телеканал "Упоровское время".