Владимир Якушев выйдет на субботник вместе с тюменцами

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев планирует принять участие в традиционном весеннем субботнике. Он пригласил в своем блоге земляков присоединиться к акции.

"Мы можем сделать все гораздо быстрее, если возьмемся за работу вместе. Решительно и дружно выйдем большими коллективами, семьями, группами единомышленников и приберемся возле своего дома или у работы, в сквере или у ближайшего памятника. Обязательно сам буду работать на одной из городских улиц, приходите и вы, поработаем и пообщаемся", - призвал жителей области Владимир Якушев.

Глава региона подчеркнул, что, если каждый внесет даже небольшой вклад, то вместе мы сделаем Тюменскую область чище. "К тому же Год экологии идет в стране. Пусть наша акция станет ответом на известную фразу "какой ты — такой город". Меня, как губернатора, радует, что с каждым годом желающих внести свой вклад в благоустройство наших городов и поселков становится все больше. Традиция проведения субботников жива и постоянно поддерживается", - отметил Владимир Якушев и подчеркнул, что чистота, прежде всего, начинается с наших мыслей и отношения к родной земле.

Если любишь место, где живешь, мусорить не станешь, потому что стыдно. Нужно поднимать экологическую культуру, учить подрастающее поколение заботиться об окружающей среде. Намного проще поддерживать чистоту, нежели постоянно заниматься уборкой, считает губернатор. "Во всех городах и районах области, призываю вас, дорогие земляки, присоединяйтесь к благому делу, сделайте свой двор, свою улицу еще привлекательнее, лучше и красивее. Это будет правильно!" - сказал Владимир Якушев.

В этом году субботники пройдут в новом формате. По Тюмени будет курсировать "Экомобиль", который объедет площадки, где жители наведут порядок, и порадует всех выступлениями творческих коллективов. Тюменцев также приглашают поучаствовать в конкурсе арт-объектов "Экограбли". Нужно создать необычную художественную композицию из мусора во время уборки и выложить фотографию с хештэгом #экограбли. Работы принимаются до 29 апреля.

Командный квест по сбору и сортировке мусора на скорость состоится 27 мая. Цель экоигры – очистить территорию и получить за это максимальное количество экобаллов. Проект направлен на формирование экологической культуры в городе и изменение представления горожан об уборке территории.

В эти выходные завершился конкурс социальной рекламы и мемов "Экорупор". Тюменцы создавали мемы и социальные ролики на тему экологии и выкладывали в социальные сети под хештегом #экорупор. Реклама победителей окажется на остановочных комплексах и видеоэкранах областной столицы.