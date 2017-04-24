Конкуренция в здравоохранении улучшит качество медицинской помощи, считает губернатор

ИА "Тюменская линия"

Открытие частной родильной клиники в Тюмени подстегнет государственное здравоохранение к более качественному оказанию медицинских услуг. В условиях конкуренции жители получат возможность выбрать лучшую клинику в рамках обязательного медицинского страхования. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Реализация соглашения между Тюменской областью и группой компаний "Мать и дитя", специализирующейся на родовспоможении идет по плану. Стороны подтвердили свои намерения, предполагается, что в 2017 начнется активная фаза реализации этого инвестпроекта.

"Работа над проектом требует много времени и усилий. С обывательской точки зрения, она видна, когда на площадке появляется кран и забор, но это самый легкий этап. Прежде чем приступить к строительству, необходимо сформировать проектно-сметную документацию, подобрать площадку, решить вопрос с подключением к сетям, провести аукцион и выбрать подрядчика. Сейчас все идет по плану, идет адаптация типового проекта центра, у нас все основания полагать, что этот проект реализуется", - рассказал губернатор.

Группа компаний "Мать и дитя" - один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России. Ее возглавляет российский врач акушер-гинеколог, профессор Марк Курцер. По оценке экспертов, компания серьезно занимается подготовкой специалистов, изучением и внедрением новых технологий, создает условия для профессионального роста врачей.

"Частный центр по родовспоможению будет востребован у жителей области. Мы знаем, что медицинские услуги они оказывают в соответствии с высокими мировыми стандартами. Появление такой клиники предоставит людям возможность выбора: мы предполагаем, что данная клиника у нас будет работать в рамках ОМС. Конкурентная среда в здравоохранении приведет к более качественному оказанию медицинской помощи", - уточнил Владимир Якушев.

Напомним, что группа компаний "Мать и дитя" объединяет 30 современных медицинских учреждений, в том числе четыре стационара и 27 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле, Новокузнецке.

Екатерина Исаева