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Тюменская область готовится к Армейским международным играм

18:27 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Совещание по подготовке и проведению Армейских международных игр-2017 провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев 24 апреля.

Напомним, что под Тюменью на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. А.И. Прошлякова пройдут соревнования инженерных подразделений Вооруженных сил "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут". Организатором всероссийских и международных военных игр АРМИ-2017 выступает Министерство обороны Российской Федерации,  Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова.

Владимир Якушев отметил, что областное правительство в данном случае выступает площадкой для обеспечения конструктивного межведомственного взаимодействия.

"Регион станет площадкой проведения крупных международных соревнований - это большая честь и серьезная ответственность, организация подобных мероприятий требует скоординированности действий разных структур и ведомств, тщательной подготовки",- подчеркнул глава региона.

Начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова Дмитрий Евмененко проинформировал, что на территории Тюменской области мероприятия пройдут в два этапа на территории ТВВИКУ в районе п. Андреевский. Первый - соревнования всероссийского уровня. В них примут участие более 400 человек из 16 регионов России.  21 и 23 июня состоятся финальные этапы конкурсов "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула". Победители будут представлять Вооруженные силы Российской Федерации на международном этапе в августе 2017 года с участием подразделений и частей инженерных войск иностранных государств.

На площадке, где состоятся игры, готовится необходимая для проведения соревнований инфраструктура, которая в дальнейшем будет использована в учебном процессе ТВВИКУ.

Губернатор поручил разработать четкую дорожную карту с обозначением сроков и перечня работ, чтобы жестко двигаться в соответствии с графиком.

Всероссийские и международные военные игры в 2017 будут открыты для зрителей. Предполагается, что их посетят свыше трех тысяч человек (посещение бесплатно). Потому необходимо продумать транспортную логистику, парковки и маршруты бесплатных автобусов, установить зрительские трибуны и т.д.

По словам Дмитрия Евмененко, игры всегда зрелищное событие. В них используется большое количество военной техники, средств имитации, пиротехники, авиации, организуются интерактивные конкурсы, выставки на которых будут представлены самые современные образцы российского вооружения.

В комплексе всех мероприятий 24 июня состоится и  празднование 60-летнего юбилея Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова.

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Теги: Армейские игры , Владимир Якушев , ТВВИКУ

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