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Третью очередь тепличного комплекса "ТюменьАгро" планируют строить в 2018 году

12:49 27 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Строительством третьей очереди теплицы намерен заняться комплекс "ТюменьАгро" в 2018 году. Ее мощность ориентировочно составит 8 тыс. 150 тонн продукции.

По словам директора тепличного комбината Алексея Кремлева, во время посещения "ТюменьАгро" губернатор региона Владимир Якушев пообещал поддержать строительство третьей очереди, увеличив ее площадь до 15 га.

"Пока обеспеченность жителей области овощами закрытого грунта составляет около 47 процентов. Неслучайно речь ведется о том, чтобы сделать площадь третьей очереди не 11 гектаров, а 15. Вопрос импортозамещения не менее важен. Технологии, которые применяются у нас в регионе, более экологичные, чем зарубежные", - отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Полная проектная мощность "ТюменьАгро" с учетом третьей очереди составит 21 тыс. 935 тонн огурцов и томатов.

Ирина Ромашкина

Теги: облдума , Тюменский район , Сергей Корепанов , АПК , инвестиции , овощи , господдержка , ТюменьАгро

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