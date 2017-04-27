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Силовики Тюменской области переходят на усиленное несение службы

11:32 27 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской линии

Во время майских праздников все силовые ведомства Тюменской области перейдут на усиленный режим работы. Об этом шла речь в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона под руководством губернатора Владимира Якушева, проведенном в режиме видеоконференцсвязи  с муниципалитетами.

По информации начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова, в праздничные дни в регионе на дежурство выйдут более трех тысяч работников органов внутренних дел, представителей народных дружин и казачества. Сотрудники регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии будут патрулировать улицы, спасатели тюменского управления МЧС круглосуточное дежурить в местах проведения мероприятий.

Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик отметила, что с точки зрения безопасности муниципалитетам необходимо обратить особое внимание на ужесточение пропускного режима и организацию охраны образовательных учреждений. В системы здравоохранения усилить контроль за работой службы скорой медицинской помощи, травматологических пунктов и дежурных служб медицинских организаций.

Во время празднования 72-й годовщины Победы в областных и муниципальных учреждениях культуры пройдет более 3 тыс. 700 мероприятий (из них около 700 – культурно-массовых). Губернатор Владимир Якушев поручил главам муниципалитетов создать необходимые условия для обеспечения безопасности граждан на территориях: "Специалисты должны уметь вовремя предотвратить чрезвычайную ситуацию, оперативно реагировать на вызов, а также четко понимать схему межведомственного взаимодействия".

Теги: 1 Мая , безопасность , День Победы , Юрий Алтынов , Наталья Шевчик , силовики , Владимир Якушев

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