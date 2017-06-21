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Госпиталь "Мать и дитя" в Тюмени примет первых пациентов в 2019 году

17:46 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония заливки первого куба бетона на месте строительства госпиталя группы компаний "Мать и дитя" состоялась на территории Медицинского города в Тюмени 21 июня.

Как отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, это значимое историческое событие в жизни региона. Первых пациентов медучреждение примет уже через полтора года, в 2019 году, а жители Тюменской области и других регионов смогут получать здесь современную высокотехнологичную помощь.

"Всего год назад мы подписали соглашение о сотрудничестве с генеральным директором группы компаний "Мать и дитя" Марком Курцером и уже сегодня начинается строительство клинического госпиталя. Медицина - это тоже отрасль экономики Тюменской области, ей уделяют пристальное внимание как региональные, так и муниципальные власти. Очень важно, что на территории Медицинского города появляется такая квалифицированная компания. Это создаст нормальную конкурентную среду. В компании работают лучшие специалисты, они принесут новые стандарты качества. Этот объект на территории Тюменской области просто необходим", - подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев напомнил, что Тюменская область входит в первую десятку регионов с наиболее низкими показателями материнской и младенческой смертности. В перинатальных центрах внедрены инновационные технологии выхаживания детей, которые родились с экстремально низкой массой тела. В учреждениях родовспоможения применяются семейно-ориентированные технологии. Госпиталь "Мать и дитя", по мнению главы региона, не только гармонично впишется в структуру Медицинского города, но и привнесет совершенно новые мировые подходы и стандарты в этом направлении.

Группа компаний "Мать и дитя" работает уже в 20 городах, имеет 33 лечебных учреждения и четыре госпиталя. В Тюмени "Мать и дитя" построит многопрофильный медицинский госпиталь площадью 16,7 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей. С запуском госпиталя будет создано около 1 тыс. рабочих мест.

Генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер поблагодарил правительство региона за оказанное доверие и поддержку. Он отметил, что это большое событие, когда частный инвестор, специализирующийся в очень сложной и тонкой сфере здравоохранения принимает решение об инвестировании. 

"Когда я впервые был в Тюмени и посещал, в том числе, Медицинский город, то первый раз в жизни увидел гибридную операционную в нейрохирургическом центре. Рядом расположен радиологический центр и вся эта структура меня в прямом смысле поразила. В Тюмени удивительная акушерско-гинекологическая служба. Все операции, которые сегодня популярны, также проводятся в Тюмени. Поэтому для нас одним из факторов принятия решения явилось то, что мы хотим работать в этом коллективе. Нам понравилась земля в центре Медицинского города, инфраструктура проекта. Удивительная поддержка региона - мы нигде такого не встречали. Надеемся, что это будет полноценный многопрофильный госпиталь, в котором смогут получить помощь сотни тысяч жителей Тюменской области", - отметил Марк Курцер.

Открытие госпиталя, по его словам, позволит также развивать медицинский туризм в Тюмени.

Многопрофильный центр будет оказывать высокотехнологичную плановую и экстренную медицинскую помощь по различным направлениям, включая применение оперативных малоинвазивных технологий в гинекологии, урологии, общей хирургии и других сферах, ориентированных на быструю реабилитацию и сокращение периода нетрудоспособности пациентов. Центр также будет оказывать полный спектр акушерской и педиатрической медицинской помощи, медицинскую помощь семьям со всеми видами бесплодия.

В структуре госпиталя будут хирургическое и терапевтическое отделения, роддом с женской консультацией и ЭКО, клинико-диагностическая лаборатория и центр детского здоровья.

В рамках торжественного мероприятия Владимир Якушев, Марк Курцер, а также руководитель департамента региональных проектов, директор региона "Мать и дитя – Урал" Алсу Назырова, заместитель директора по развитию "Мать и дитя Тюмень" Лидия Сабирзянова и генеральный подрядчик, директор ООО "Фарма Групп" Владан Вувич приняли участие в закладке капсулы с посланием потомкам. Она станет частью экспозиции в сквере нового госпиталя и открыть ее можно будет только через 50 лет. Послание адресовано будущим поколениям, создано в ознаменование начала строительства клинического госпиталя группы компании "Мать и дитя".

"Вы – наследники таких непреходящих духовных ценностей как любовь к жизни и людям, способность к самопожертвованию, преданность выбранной профессии и готовность прийти на помощь любому человеку и в любое время. Примите данное послание как символ наследия в деле благородного служения людям, как призыв продолжить лучшую традицию сотрудников группы компаний "Мать и дитя", - говорится в послании.

Любовь Голышева

Теги: Мать и дитя , медицинский туризм , Марк Курцер , Владимир Якушев , высокотехнологичная медпомощь , здравоохранение

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