В Югре отчисленная студентка скиталась несколько месяцев

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Помощь девушке, находившейся в трудной жизненной ситуации, оказала сотрудница отдела МВД России по Кондинскому району Югры.

Утром в п. Междуреченский во дворе своего дома сотрудница МВД обнаружила спящую на скамье девушку. Она разбудила ее и стала выяснять причины нахождения во дворе. Девушка рассказала, что ей 18 лет, она не местная, ранее обучалась в междуреченском аграрном колледже, но два месяца назад за неуспеваемость была отчислена из образовательного учреждения. Отец отправил ей деньги на билет, однако, девушка потратила денежные средства и не смогла возвратиться домой. На протяжении двух месяцев она скиталась по друзьям и знакомым, но вот уже несколько дней в гостеприимстве ей отказывают, и она вынуждена спать по сараям у чужих людей. На вопрос о питании, девушка ответила, что ела последний раз 4 дня назад. Накормив нежданную гостью, следователь вызвала скорую помощь. Медицинские работники констатировали истощение, и так как показаний к госпитализации не было, дали следователю рекомендации.

В настоящее время полицейские связались с органами социальной защиты населения, девушку устроили в центр помощи. Ближайшим рейсом вертолета она будет отправлена домой.