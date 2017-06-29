Судьбу бизнесмена-взяточника решит тюменский суд

vestikavkaza.ru

Дело в отношении 41-летнего директора ООО "Эврика Плюс" Сарвана Джафарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере), прокуратура Тюменского района направила в суд.

По версии следствия, весной 2017 года бизнесмен решил заняться незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств. А чтобы не возникало проблем с правоохранителями, он решил подкупить знакомого оперуполномоченного РУФСБ России по Тюменской области. Размер взятки – 50 тыс. рублей ежемесячно – предприниматель озвучил при встрече с оперативником 13 мая, которая прошла в одном из кафе. При этом бизнесмен был согласен дать единовременно 300 тыс. рублей - плату за покровительство за первые шесть месяцев.

25 мая по инициативе Джафарова состоялась еще одна встреча. Сев в машину к сотруднику РУФСБ, он положил в бардачок 300 тыс. рублей, после чего был задержан.

Джафаров находится под домашним арестом. Он признал вину.

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ведомства.

Санкция ч. 4 ст. 291 УК РФ предусматривает штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей, или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года до 3 лет, или в размере от 60-кратной до 80-кратной суммы взятки с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового.