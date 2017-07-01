Глава Перевалово выявил коррупционные нарушения, идет проверка

Фото ИА "Тюменская линия"

В поселке Перевалово глава муниципального образования Владимир Лебедев раскрыл схему, которая имеет все признаки коррупции.

В начале июня в Переваловском муниципальном образовании Тюменского района прошла проверка муниципального автономного учреждения культуры "Переваловский центр культуры и досуга". Проверка была проведена по распоряжению главы муниципалитета.

В результате проверки выявлены следующие факты: установлена задолженность в Пенсионный фонд РФ по страховым взносам, в Пенсионный фонд РФ по медицинскому страхованию, в ИФНС России по Тюменской области по НДФЛ. Также в ходе проверки обнаружен факт переплаты заработной платы главному бухгалтеру в размере 563 тыс. 723 рубля.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Следствию предстоит выявить размеры ущерба, нанесенного муниципалитету и, соответственно, меру вины и наказания для виновного в финансовых нарушениях лица, сообщает управление информационной политики и информатизации.