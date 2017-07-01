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Тюменская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь

09:11 01 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Тюменская область входит в число российских регионов, наиболее активно развивающих экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на IV Форуме регионов России и Белоруссии, который прошел в Санкт-Петербурге.

"В 2016 году объем инвестиций из России в Белоруссию достиг 4 миллиардов долларов, причем основная их доля приходится на прямые капиталовложения – это 3,5 миллиарда долларов. Российский бизнес вкладывается в белорусский транспорт, обрабатывающую промышленность. В свою очередь, Белоруссия инвестировала в российское сельское хозяйство, в розничную торговлю, фармацевтику более 600 миллионов долларов. Отмечу, что наиболее активно с белорусскими партнерами работают в Московской области, Псковской, Смоленской, Свердловской, Тюменской областях, Башкортостане, Татарстане, а также в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал Владимир Путин.

По словам председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, товарооборот Республики Беларусь с такими субъектами Российской Федерации, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Смоленская область, Тюменская область превышает товарооборот Беларуси со многими зарубежными государствами.

"Из 80 регионов Российской Федерации, с которыми у Республики Беларусь установлено торгово-экономического сотрудничество, Тюменская область безоговорочно занимает первое место по объему товарооборота. В 2015 году товарооборот между нашей республикой и Тюменской областью составил 4,5 миллиарда долларов США. У нас есть еще масса резервов, которые надо использовать, чтобы наращивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество", - отметил во время визита в Тюмень министр энергетики Республики Беларусь Владимир Потупчик.

По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, у наших государств очень много общего. "В столь непростое время мы поддерживаем друг друга не только политически, но и в плане экономики. Имеются определенные сложности, но они продиктованы объективными причинами. Самое главное, что у обеих сторон есть желание продвигаться вперед по пути сотрудничества, реализуя совместные программы в самых различных сферах", - подчеркнул Владимир Якушев

Четвертый российско-белорусский форум посвящен развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества, сообщает kremlin.ru.

Евгений Бабенко

Теги: внешнеторговый оборот , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , сотрудничество , инвестиции , Беларусь , экономика , Владимир Якушев

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