Рынок недвижимости по науке: ученые прогнозирует покупательский спад

arion24.com

Возможный спад покупательной активности первичного жилья в Тюменской области прогнозируют специалисты кафедры общей и экономической социологии Тюменского государственного университета с 2031 по 2042 годы.

В своих исследованиях они опираются на несколько факторов. "Согласно данным статистической базы 2016 года самыми крупными в Тюменской области (без автономных округов) являются возрастные группы 25–29 лет и 30–34 года, – отметила инициатор работы, специалист центра маркетинговых исследований ГК "Маркетинг-Консультант" Ирина Корнилова. – При этом, по данным агентств недвижимости, средний возраст покупателей первичного жилья в 2016 году составил 26–35 лет. Смещение возрастных групп показывает, что к 2031 году данные группы сменятся менее крупными, рожденными в период демографического кризиса".

По мнению социологов, в Тюменской области преобладающая по численности возрастная группа, готовая активно приобретать недвижимость, появится только к 2042 году.

Как пояснила доцент кафедры общей и экономической социологии Наталья Мальцева, тюменский рынок недвижимости имеет уникальную в своем роде особенность: входящие в состав области автономные округа, по экспертным оценкам, формируют до 30% реального спроса на рынке недвижимости. Зачастую это связано с мощной господдержкой (различные программы по переселению, улучшению жилищных условий и т. п.). В связи с последующими изменениями в демографической структуре потенциальных покупателей жилья эксперты рекомендуют застройщикам внимательно следить за демографией городов, учитывать данный фактор и особенности региона при составлении планов по объемам строительства и разработке стратегий взаимодействия с целевой аудиторией, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.