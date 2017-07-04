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"Транснефть – Сибирь" строит жилье для своих сотрудников

15:15 04 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
siberia.transneft.ru

АО "Транснефть – Сибирь" начало строительство двух многоквартирных домов для работников предприятия в п. Сентябрьский (ХМАО-Югра) и Вынгапуровском (микрорайон Ноябрьска, ЯНАО), расположенных вблизи линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Южный Балык" и нефтеперекачивающей станции (НПС) "Вынгапур".

В Сентябрьском будет построен 36-квартирный жилой дом для вновь принятых специалистов, выпускников учебных заведений, направленных на работу на ЛПДС "Южный Балык" Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН) и для постоянных сотрудников предприятия, не имеющих жилья по месту работы. Возведение дома началось в июне 2017 года.

Новый 48-квартирный дом также строится в п. Вынгапуровский. Это жилье необходимо для набора и проживания постоянно работающего персонала на НПС "Вынгапур" Ноябрьского УМН при дальнейшем переходе станции с вахтового режима труда и отдыха на обычный. Строительство социального объекта ведется с мая 2017 года.

При строительстве зданий и отделке помещений будут использованы современные и высококачественные материалы. Квартиры с завершенной чистовой отделкой будут укомплектованы мебелью, необходимой техникой и бытовыми приборами.

Ввод жилых домов в эксплуатацию и заселение запланировано на вторую половину 2018 года, сообщает АО "Транснефть – Сибирь".

Соб. инф.

Теги: строительство жилья , Транснефть-Сибирь

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