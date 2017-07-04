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Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ

16:32 04 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, член ревизионной комиссии и миноритарный акционер банка ВТБ Игорь Репин большинством голосов избран председателем Консультационного совета акционеров ВТБ.

На очередном собрании в Москве новый состав совета, избранный в мае 2017 года со сроком полномочий на четыре года, рассмотрел важные процедурные вопросы, включая выборы нового председателя, сообщает пресс-служба финансовой организации.

На пост главы Консультационного совета кандидатуры выдвинули четыре акционера, каждый из которых выступил с подробной программой действий и конкретными предложениями по организации работы КСА и его роли в повышении капитализации и эффективности бизнеса группы ВТБ.

В выступлении перед Консультационным советом акционеров Игорь Репин обозначил ключевые цели и задачи, приоритетные направления и формы организации работы КСА. В работе КСА будет, как и прежде, руководствоваться интересами держателей акций банка ВТБ, участвуя в обсуждении всех стратегически важных проектов и предлагая способы повышения эффективности каждой из глобальных бизнес-линий группы ВТБ. Совет также планирует взаимодействовать с институциональными инвесторами, инвестиционными компаниями, аналитиками и регулятором.

Во время заседания принято решение сконцентрировать внимание совета акционеров на следующих ключевых направлениях:

∙ стратегия развития группы ВТБ;

∙ финансовые показатели и дивидендная политика;

∙ развитие программы специальных предложений для акционеров ВТБ;

∙ ИТ-продукты и сервисы группы ВТБ;

∙ инновации, перспективные направления, продукты и услуги;

∙ корпоративное управление и соблюдение прав акционеров;

∙ привлечение новых и развитие взаимодействия с действующими акционерами;

∙ розничный бизнес ВТБ;

∙ корпоративно-инвестиционный бизнес ВТБ.

Члены совета также утвердили внесение изменений в положение о КСА, касающихся возможности дистанционного участия в заседаниях и досрочного прекращения полномочий председателя и членов КСА.

Теги: ВТБ

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