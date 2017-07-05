Дворовые команды сыграют в мини-футбол на Кубок главы администрации Тюмени

shadaigrass.com

Традиционный турнир по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок главы администрации Тюмени стартует в областном центре 7 июля.

Об этом сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" ведущий специалист департамента по спорту и молодежной политике городской администрации Александр Вакарин.

"Турнир проходит уже в седьмой раз. Возраст участников - от 14 до 17 лет. В 2017 году в соревнованиях примут участие 47 команд, в составе каждой из которых - около 10 человек. Отборочные игры пройдут на школьных стадионах в каждом административном округе областного центра. В финал в двух возрастных категориях выйдут 24 команды. Финальные матчи состоятся 18 и 19 июля на стадионе "Прибой". Там же 19 июля пройдет торжественная церемония награждения победителей", - рассказал Александр Вакарин.

Лучших дворовых футболистов ждут кубки, медали и дипломы, а также призы - футбольные мячи и сетки.

"Смысл турнира - привлечь к занятиям спортом подростков и молодых людей, которые в летнее время остались в городе и ничем не заняты. Команды формируют дворовые спорторганизаторы", - рассказал Александр Вакарин.

Евгений Бабенко