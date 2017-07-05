Владимир Якушев участвовал во всероссийском совещании по работе контролирующих органов

t-l.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял участие во всероссийском совещании, посвященном совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Совещание в режиме видеоконференции провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

С докладами выступили генеральный прокурор генеральный прокурор Юрий Чайка, министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель общественно-делового совета приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности"Александр Шохин, главы некоторых регионов.

Дмитрий Медведев отметил, что успех реформы контрольно-надзорной деятельности зависит от эффективности ее исполнения в регионах. Председатель правительства обратил особое внимание на то, что, начиная с 2018 года, все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категории рисков. По таким категориям нужно распределить все поднадзорные объекты. Контролирующие органы будут оцениваться не по количеству проверок а по реальному повышению показателей безопасности. Устаревшие требования должны меняться, в этой работе обязательно должны участвовать предприниматели. Вместо очных неэффективных проверок планируется внедрить дистанционный контроль с использованием цифровых технологий.

"Важно изменить философию, переходить от поиска нарушений любой ценой к партнерским отношениям", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, приоритетная программа "Реформа контрольной и надзорной деятельности" включена в число проектов, которые реализуются на площадке Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Паспорт приоритетной программы утвержден на заседании президиума Совета 21 декабря 2016 года.

Программа реализуется в три этапа, на каждом из которых планируется достигнуть конкретных результатов по восьми проектам. Это переход на риск-ориентированный подход с концентрацией проверок там, где выше риски для безопасности граждан; создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; усиление профилактики нарушений; систематизация обязательных требований, исполнение которых проверяют инспекторы; совершенствование кадровой политики; противодействие коррупционным проявлениям; информатизация госконтроля, а также повышение качества надзора на региональном и муниципальном уровнях.

От Тюменской области в совещании приняли участие представители регионального правительства, руководители территориальных органов федеральных органов власти, прокуратуры, общественных объединений предпринимателей.

Соб. инф.