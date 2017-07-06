Голкипер российской сборной сыграл за дубль "Тюмени"
fc-tyumen.ru
Со счетом 3:0 дублеры "Тюмени" обыграли пермскую команду "Акмкар-юниор" в домашнем матче регионального первенства страны по футболу среди коллективов третьего дивизиона.
У гостей за весь матч был только один реальный шанс огорчить хозяев: в первом тайме после углового мяч летел в незащищенный угол ворот тюменцев, откуда его вынес полузащитник Артем Докучаев. В остальное время голкипер молодежной сборной России Игорь Обухов, дебютировавший за дубль, был безработным.
Тот же Докучаев чуть раньше отличился на противоположной стороне поля. 16-летний сибиряк обыграл нескольких соперников, после чего пермяк Максим Спасов переправил мяч в свои ворота.
На 65-й минуте Владислав Башинский после паса Георгия Сорокина упрочил преимущество сибиряков. Вскоре 16-летний Матвей Дмитриев разобрался с соперниками на фланге и выдал пас опытному Алексею Пустозерову, которому удался красивый гол под перекладину – 3:0.
Помимо Обухова и Пустозерова тренерский штаб задействовал в игре еще одного футболиста основного состава "Тюмени" - полный матч провел 32-летний защитник Ильдар Шабаев.
Дублеры в этом турнире не пропускают четыре матча подряд. Набрав 13 баллов, тюменцы занимают в зоне "Урал и Западная Сибирь" четвертое место. Впереди находятся курганский "Тобол" (16 очков), "Металлург" из Аши (15) и уфимский "Витязь ГТУ" (14).
Василий Коньков