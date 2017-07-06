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Голкипер российской сборной сыграл за дубль "Тюмени"

11:21 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
fc-tyumen.ru

Со счетом 3:0 дублеры "Тюмени" обыграли пермскую команду "Акмкар-юниор" в домашнем матче регионального первенства страны по футболу среди коллективов третьего дивизиона.

У гостей за весь матч был только один реальный шанс огорчить хозяев: в первом тайме после углового мяч летел в незащищенный угол ворот тюменцев, откуда его вынес полузащитник Артем Докучаев. В остальное время голкипер молодежной сборной России Игорь Обухов, дебютировавший за дубль, был безработным.  

Тот же Докучаев чуть раньше отличился на противоположной стороне поля. 16-летний сибиряк обыграл нескольких соперников, после чего пермяк Максим Спасов переправил мяч в свои ворота.

На 65-й минуте Владислав Башинский после паса Георгия Сорокина упрочил преимущество сибиряков. Вскоре 16-летний Матвей Дмитриев разобрался с соперниками на фланге и выдал пас опытному Алексею Пустозерову, которому удался красивый гол под перекладину – 3:0.

Помимо Обухова и Пустозерова тренерский штаб задействовал в игре еще одного футболиста основного состава "Тюмени" - полный матч провел 32-летний защитник Ильдар Шабаев.

Дублеры в этом турнире не пропускают четыре матча подряд. Набрав 13 баллов, тюменцы занимают в зоне "Урал и Западная Сибирь" четвертое место. Впереди находятся курганский "Тобол" (16 очков), "Металлург" из Аши (15) и уфимский "Витязь ГТУ" (14).    

Василий Коньков

Теги: футбол , ФК Тюмень

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