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В Упорово Владимир Якушев даст старту новому инвестиционному проекту

09:32 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.krimm.ru

Глава Тюменской области Владимир Якушев посетит с рабочей поездкой Упоровский район. 

Губернатор встретится  с жителями района, проведет рабочее совещание на тему "Итоги 2016 года и перспективы развития Упоровского муниципального района в 2017 году", даст старт началу строительства завода по переработке овощей агрофирмы КРиММ, пообщается с журналистами.

На встрече в местном Дворце культуры губернатор вручит почетные награды.

Отметим, что "КРиММ" организована на базе крестьянского хозяйства "Нива" в 1999 году. Это  предприятие холдингового типа, которое специализируется на производстве картофеля, овощей, рапса и зерновых культур. Здесь работают 586 человек.

Агрофирма - один из крупнейших в России производителей картофеля и овощей. Лидер рынка семенного картофеля. Суммарная доля, контролируемая предприятием 24-29% всего внутреннего рынка семенного картофеля.

Теги: Упоровский район , Владимир Якушев , агрофирма КРиММ

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