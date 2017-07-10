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Сургутянин сбывал фальшивки в тюменских магазинах

11:47 10 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА Тюменская линия

Мужчину, подозреваемого в сбыте фальшивых купюр, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 33-летний житель Сургута Александр Болдырев в 2016 году дважды приезжал в Тюмень для сбыта пятитысячных фальшивых купюр, которые он приобретал в Югре.

В июне 2016 года Болдырев приехал в областной центр, чтобы на фальшивые деньги купить у местного жителя золотую цепь. Он передал в счет оплаты шесть пятитысячных поддельных купюр. Когда тюменец попытался внести деньги на счет, то банкомат не принял фальшивки.

В декабре 2016 года сургутянин вновь приехал в Тюмень и в разных магазинах сбыл 30 поддельных пятитысячных купюр, рассчитавшись ими за товар. Сумма покупок при этом не превышала одной тысячи рублей. После получения сдачи он скрывался. Установить сбытчика помогли записи с видеокамер, установленные в ряде магазинов.

В июне 2017 года Болдырева задержали в Сургуте сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени. По решению суда он заключен под стражу.

Прокуратура города утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Теги: Сургут , фальшивые купюры

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