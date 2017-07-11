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Банк "Открытие" выступил партнером регионального отделения Пенсионного фонда России

17:21 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ЗСФ банка "Открытие"

Банк "Открытие" принял участие в акции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, которую провел ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. В рамках мероприятия состоялось вручение сертификатов на материнский капитал трем ханты-мансийским семьям.

Управляющий отделением Пенсионного фонда по ХМАО-Югре Татьяна Зайцева подчеркнула, что с начала действия программы материнского капитала количество югорских семей, получивших сертификат, составило более 114 тыс.

"Всего в округе более 55,8 тысяч семей решили использовать средства капитала на улучшение жилищных условий. Большинство из них направили средства на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам, в том числе ипотечным", – отметила Татьяна Зайцева.

Руководитель дирекции в Ханты-Мансийске Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Петр Суворов поздравил молодые семьи со вторым ребенком и вручил сувениры от имени финансовой организации.

"Банк "Открытие" в рамках ипотечного кредитования всегда активно сотрудничал с владельцами сертификатов на материнский капитал. Сегодня в нашей линейке ипотечных программ есть жилищные займы, рассчитанные как раз на таких клиентов", – добавил Петр Суворов.

Как отмечают обладатели сертификатов, средства материнского капитала семьи намерены направить на улучшение жилищных условий и образование детей.

Теги: материнский капитал , ПФР , Югра , банк Открытие

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