ИННОПРОМ-2017: Тюменская область привлекает внимание всего мира

Фото Инвестиционного агентства Тюменской области

Региональная поддержка сектора АПК, в том числе проект "Школа фермера" и льготные займы для фермеров под 3% годовых вызвали большой интерес на VIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге.

Руководители агентств инвестиционного и инфраструктурного развития Ольга Езикеева и Андрей Саносян активно консультируют участников и гостей выставки, рассказывая об инвестиционных предложениях и формах поддержки инвесторов в регионе.

Проведено более 150 переговоров с потенциальными инвесторами. Специалисты по инвестициям провели несколько презентаций бизнес-кейсов. Самыми востребованными оказались кейсы в сфере пищевой промышленности.

Стенд Тюменской области осматривают не только представители соседних регионов, но и участники со всей России и мира. В гостях у региональной делегации уже побывали бизнесмены из Индии, Кубы, Чехии.

Все гости получают комплименты от Тюменской области – ишимские пряники и фирменный морс, изготовленный специально для инвесторов, сообщает Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области"