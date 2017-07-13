Тюменские дороги ждет глобальный ремонт

фото ГУС Тюменской области

Ремонт 24 дорог завершен в Тюменской агломерации в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

В 2017 году планируется привести в порядок 267 дорожных объектов: 259 из них - это муниципальные и региональные дороги и восемь – участки федеральных трасс. Общая протяженность их составляет около 240 км. Все работы планируется выполнить до 1 ноября 2017 года.

Среди объектов, которые будут приведены в нормативное состояние, такие, по которым неоднократно поступали обращения граждан. Например, дороги Чаплык - Успенка, Ошкукова - Есаулова - Якуши, подъезд к с.Каменка, улицы в селах Борки, Мальково, Луговое, в поселках Боровский и Винзили и т.д.

В Тюмени в рамках проекта ремонт ведется на улицах 50 лет ВЛКСМ, Дружбы, Щербакова и другие.

Напомним, приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" согласован Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) в феврале текущего года. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В рамках проекта к 2025 году необходимо на 85% сократить количество мест, являющихся очагами дорожно-транспортных происшествий. При этом основные работы по устранению выявленных мест концентрации ДТП будут проведены в ближайшие два года.

"Благодаря приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" мы сконцентрировали усилия на комплексном ремонте дорог, проходящем через Тюменскую агломерацию, - рассказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков. - Все дороги попали в перечень ремонта по результатам общественных обсуждений. Более того, общественный контроль будет проводиться на всех этапах ремонтных работ на этих дорогах".

В Тюменской агломерации в нормативном состоянии находится 68,9% дорог. В этом году планируется повысить показатель на 7%, сообщает пресс-служба Главного управления строительства.