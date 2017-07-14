Федор Шишкин проинспектировал объекты жилищного строительства в Ишиме

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19 тыс. кв. м жилья будет введено в эксплуатацию в Ишиме до конца 2017 года.

Глава Ишима Федор Шишкин проинспектировал объекты жилищного строительства. Он побывал на стройплощадках на ул. Ленина (пересечение ул. Ленина и пл. Октябрьской), Порфирьева, 6 и Чкалова, 20.

"Значимый для нас объект, – сказал Федор Шишкин, осмотрев 39-квартирную новостройку на улице Ленина. – Она украсит исторический центр города. Из-за финансовой нестабильности СМУ-24 не смогло довести строительство, мы сумели найти выход. Процесс на нужном этапе подхватило ООО "Стройимпульс". Стройка возобновлена, наведен порядок в финансовых вопросах. Надеемся, что люди, ожидающие квартиры, в частности дольщики, в сентябре получат ключи".

На ул. Порфирьева, 6 90-квартирный дом на стадии отделочных работ. Его тоже возводит "Стройимпульс". На придомовой территории планируется большая спортивная площадка, игровой комплекс, парковка. Время сдачи по плану – к 1 октября. Новые квартиры получат ишимцы, чьи дома будут признаны непригодными для проживанию после наводнения. На очереди застройка в 3-м Северном микрорайоне еще двух земельных участков: на ул. Порфирьева, 7 и в районе ул. Калинина, где планируется 110-квартирный жилой дом.

Как сообщает администрация Ишима, дом на ул. Чкалова, 20 из разряда долгостроя. Индивидуальный предприниматель Валерий Попылькин с соинвестором Владимиром Бочковским решили продолжить строительство.

"Ранее здесь планировалось административное здание "Запсибгазпрома", но проект не был реализован. Здание передали в городскую казну, оно неоднократно выставлялось на аукцион. Благодарю предпринимателей, изъявивших желание его достроить", – подчеркнул глава муниципалитета.

"Здание простояло 18 лет. Но экспертиза дала положительное заключение, и мы заказали перепланировку под жилой дом: одно- и двухкомнатные квартиры от 28 до 56 квадратных метров, а в цокольном этаже – студии, комфортные гостиничные номера. В доме широкие холлы и лестничные марши, высокие потолки. Применяем новейшие технологии по обустройству входных групп, установке датчиков на движение, светодиодных ламп, регуляторов температуры. Благоустройство – закрытая детская площадка, беседки, автостоянка. Постараемся к новому году сдать объект", – рассказал Валерий Попылькин.

Соб. инф.