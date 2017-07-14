up

14.07.2017 пятница

EUR 68.8139

USD 60.1836

В Тюмени 21..23 С 1 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Федор Шишкин проинспектировал объекты жилищного строительства в Ишиме

10:08 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.mtrgrup.com

19 тыс. кв. м жилья будет введено в эксплуатацию в Ишиме до конца 2017 года.

Глава Ишима Федор Шишкин проинспектировал объекты жилищного строительства. Он побывал на стройплощадках на ул. Ленина (пересечение ул. Ленина и пл. Октябрьской), Порфирьева, 6 и Чкалова, 20.

"Значимый для нас объект, – сказал Федор Шишкин, осмотрев 39-квартирную новостройку на улице Ленина. – Она украсит исторический центр города. Из-за финансовой нестабильности СМУ-24 не смогло довести строительство, мы сумели найти выход. Процесс на нужном этапе подхватило ООО "Стройимпульс". Стройка возобновлена, наведен порядок в финансовых вопросах. Надеемся, что люди, ожидающие квартиры, в частности дольщики, в сентябре получат ключи".

На ул. Порфирьева, 6 90-квартирный дом на стадии отделочных работ. Его тоже возводит "Стройимпульс". На придомовой территории планируется большая спортивная площадка, игровой комплекс, парковка. Время сдачи по плану – к 1 октября. Новые квартиры получат ишимцы, чьи дома будут признаны непригодными для проживанию после наводнения. На очереди застройка в 3-м Северном микрорайоне еще двух земельных участков: на ул. Порфирьева, 7 и в районе ул. Калинина, где планируется 110-квартирный жилой дом.

Как сообщает администрация Ишима, дом на ул. Чкалова, 20 из разряда долгостроя. Индивидуальный предприниматель Валерий Попылькин с соинвестором Владимиром Бочковским решили продолжить строительство.

"Ранее здесь планировалось административное здание "Запсибгазпрома", но проект не был реализован. Здание передали в городскую казну, оно неоднократно выставлялось на аукцион. Благодарю предпринимателей, изъявивших желание его достроить", – подчеркнул глава муниципалитета.

"Здание простояло 18 лет. Но экспертиза дала положительное заключение, и мы заказали перепланировку под жилой дом: одно- и двухкомнатные квартиры от 28 до 56 квадратных метров, а в цокольном этаже – студии, комфортные гостиничные номера. В доме широкие холлы и лестничные марши, высокие потолки. Применяем новейшие технологии по обустройству входных групп, установке датчиков на движение, светодиодных ламп, регуляторов температуры. Благоустройство – закрытая детская площадка, беседки, автостоянка. Постараемся к новому году сдать объект", – рассказал Валерий Попылькин.

Соб. инф.

Теги: Федор Шишкин , Ишим , строительство жилья

Последние новости

10:30 Тюменку остановили на пути к греческому титулу
10:19 В Салехарде мать случайно придавила новорожденного сына в постели
10:08 Федор Шишкин проинспектировал объекты жилищного строительства в Ишиме
09:57 Жителя Сургута осудят за секс-чат с ребенком
09:46 Тюменский шахматист продолжает побеждать в Самаре
09:35 Тюменцы готовятся к чемпионату WorldSkills-2017
09:24 Названо число частиц во Вселенной
09:13 Горожане приветствуют проведение профилактических медицинских мероприятий
09:02 Музейные экскурсии и выставки в День города
08:51 Тюменские почтальоны доставили почти годовой объем постановлений ГИБДД
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области обновляют автопарк школ

Владимир Якушев: логистика - одна из точек роста региональной экономики

Владимир Якушев поручил принять меры по улучшению качества молока от ЛПХ

Политика

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Рейтинг "Единой России" растет

Экономика

Федор Шишкин проинспектировал объекты жилищного строительства в Ишиме

Выпущено более десяти миллионов карт "Мир"

Тюменские дороги ждет глобальный ремонт

Общество

Тюменцы готовятся к чемпионату WorldSkills-2017

Названо число частиц во Вселенной

Горожане приветствуют проведение профилактических медицинских мероприятий

Спорт

Тюменку остановили на пути к греческому титулу

Тюменский шахматист продолжает побеждать в Самаре

Тюменка завоевала европейскую медаль по боксу

Происшествия

В Салехарде мать случайно придавила новорожденного сына в постели

Жителя Сургута осудят за секс-чат с ребенком

В Екатеринбурге водитель "Мерседеса" задавил сам себя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+